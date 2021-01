Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt verder af

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is dinsdag weer verder gedaald ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde dinsdagochtend 6408 nieuwe besmettingen.

Maandag meldde het RKI ook al een betrekkelijk laag aantal nieuwe vastgestelde gevallen van 6.729. Zaterdag en zondag was er nog sprake van respectievelijk ongeveer 16.000 en 12.000 nieuwe besmettingen. Met het laatste cijfer meegerekend komt het totaal in Duitsland op 2.148.077 vastgestelde besmettingen.

In het afgelopen etmaal vielen nog wel relatief veel doden als gevolg van het longvirus. Maar liefst 907 personen overleden in Duitsland in de afgelopen 24 uur aan de gevolgen van Covid-19. Het totale Duitse dodental komt daarmee op 52.990.

De Duitse autoriteiten besloten een week geleden om de harde lockdown in het land te verlengen en verder aan te scherpen met onder meer een strengere mondkapjesplicht. Die beslissing werd vervroegd vanwege het gevaar van besmettelijkere mutaties. Vrijdag werd bekend dat een mutatie die voor het eerst in Brazilië was ontdekt, ook bij iemand in Duitsland is vastgesteld.