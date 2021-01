IMF komt met nieuwe economische ramingen voor wereldeconomie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt weer met nieuwe economische ramingen voor de wereldeconomie. Waarschijnlijk is het beeld iets minder somber dan het fonds in oktober nog schetste. Maar de grote vraag is wel in hoeverre in de nieuwe becijfering rekening is gehouden met de steeds strengere lockdownmaatregelen in veel Europese landen. Die zitten het economisch herstel momenteel in de weg.