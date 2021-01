Oud-woordvoerster van Trump kandidaat-gouverneur in Arkansas

Sarah Huckabee Sanders, een van de oud-woordvoerders van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, wil meedoen met de gouverneursverkiezingen in de staat Arkansas. Daarbij krijgt ze de officiële steun van Trump, die maandag een kantoor in Florida opende om zijn politieke agenda verder te bevorderen.

Huckabee Sanders (38) wil in 2022 meedoen met de verkiezingen in de Midwestelijke staat. De Republikeinse werd bekend van haar tijd in het Witte Huis, waar ze als persvoorlichtster geregeld op vijandige voet stond met de Amerikaanse pers.

Voordat ze naar Washington kwam, werkte ze als campagnemanager voor haar vader Mike Huckabee, een predikant die als presidentskandidaat tevergeefs meedeed aan de Republikeinse voorverkiezingen in 2016. Vader Huckabee diende van 1996 tot 2007 als gouverneur van Arkansas.

Die staat geldt als een Republikeins bolwerk. Huckabee Sanders wordt gezien als de grote favoriet voor de Republikeinse nominatie voor de gouverneursverkiezingen. Trump lijkt ondanks zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool begin deze maand onverminderd populair in Arkansas. Huckabee Sanders besloot in de aankondigingsvideo voor haar kandidaatschap dan ook stil te staan bij de tijd waarin ze voor Trump werkte.

‘Nu radicaal links de macht heeft in Washington, is uw gouverneur uw laatste verdedigingslinie”, zei ze in een video op Twitter. ‘Als uw gouverneur zal ik uw recht verdedigen om vrij te zijn van socialisme en tirannie.’

In tegenstelling tot veel medewerkers, verliet Huckabee Sanders het Witte Huis in 2019 terwijl zij nog wel op goede voet was met toenmalig president Trump. Hij was er snel bij om zijn steun voor zijn oud-woordvoerster uit te spreken. ‘Sarah is sterk op het gebied van grenzen, een harde aanpak van misdaad en steunt het recht op vuurwapens en onze geweldige politieagenten”, aldus haar oude baas.