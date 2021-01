Parlement Canada verklaart militie Proud Boys tot terreurgroep

Het meerderheid van lagerhuis van het Canadese parlement heeft gestemd voor een motie die premier Justin Trudeau oproept om de neofascistische militie Proud Boys als terreurgroep te verbieden. In de Verenigde Staten zijn de Proud Boys geregeld betrokken bij gewelddadigheden, recentelijk nog bij de bestorming van het parlementsgebouw in Washington.

De Canadese regering gaf onlangs al aan dat er bewijs tegen de Proud Boys werd verzameld om de ultranationalistische groepering op de zwarte lijst te zetten. ‘Dergelijke lijsten geven een duidelijk signaal af dat Canada geen gewelddaden zal tolereren”, aldus een woordvoerder van de Canadese minister voor Openbare Veiligheid. ‘Wanneer een entiteit op die lijst staat, bevriezen financiële instellingen de tegoeden ervan.’

De motie, die was voorgesteld door de sociaaldemocratische Nieuwe Democratische Partij (NDP), roept de liberale regering-Trudeau op ‘om de middelen tot zijn beschikking te benutten om te reageren op de verspreiding van racistische en haatdragende groeperingen, te beginnen met het onmiddellijk tot terreurgroep verklaren van de Proud Boys.’

De Proud Boys werden in 2016 opgericht door de Canadees Gavin McInnes, die ook bekend is als medeoprichter van Vice Media. McInnes trok zich ongeveer een jaar later terug uit de groep. Huidig leider Enrique Tarrio werd twee dagen voor de Capitoolbestorming in Washington gearresteerd wegens vandalisme, waarbij hij onder meer enkele ammunitiemagazijnen op zak bleek te hebben.