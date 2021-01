Aanklacht tegen Trump aan Senaat VS bezorgd, impeachment begint

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een document met de aanklacht tegen oud-president Donald Trump persoonlijk aan de Senaat bezorgd. Met het sturen van de aanklacht van het lagerhuis naar het hogerhuis van het parlement gaat het tweede impeachment-proces tegen Trump formeel van start. Het proces tegen Trump vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari, begint pas in de week van 8 februari zodat diens verdediging zich voldoende kan voorbereiden.

De negen zogeheten impeachment-managers van het Huis van Afgevaardigden presenteerden maandagavond (plaatselijke tijd) aan de Senaat de aanklacht tegen Trump. Hij wordt er door een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van beschuldigd zijn aanhangers te hebben aangezet tot een opstand.

Maandag werd bekend dat niet opperrechter John Roberts, die de leiding had over het eerste impeachment-proces tegen Trump, maar de Democratische senator Patrick Leahy het proces zal voorzitten. Leahy is als oudste senator van de grootste partij de waarnemend voorzitter van de senaat. Die zit van oudsher impeachment-processen tegen oud-presidenten voor.

President Joe Biden, die liever vooral aandacht besteedt aan de aanpak van de corona-epidemie en het economisch herstel in de VS, liet vorige week al duidelijk weten dat hij zich niet met het impeachment-proces zal bemoeien. Zijn woordvoerster Jen Psaki zei dat de president ‘het aan de Democraten en de Republikeinen in de Senaat zal laten om te beslissen hoe ze de vorige president ter verantwoording roepen”.

De Democraten, die de helft van de 100 senaatszetels in handen hebben, willen ervoor zorgen dat Trump nooit meer verkiesbaar is voor het presidentschap, wat mede de inzet is van het impeachment-proces. Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie Juridische Zaken van het Huis van Afgevaardigden, zei maandag over Trump dat ‘de Senaat de klus moet afmaken om te verzekeren dat hij nooit meer in de positie is om de Verenigde Staten direct te schaden”.

Een jaar geleden werd er ook een impeachment-procedure tegen Trump gestart nadat hij Oekraïne onder druk zou hebben gezet zich te mengen in het Amerikaanse verkiezingsproces. Trump werd toen vrijgesproken in de Senaat, waar de Republikeinen toen nog de meerderheid hadden. Mitt Romney, de oud-presidentskandidaat en Senator namens de staat Utah, was de enige Republikein die voor stemde.

Behalve de 50 Democraten, moeten 17 Republikeinen in de Senaat Trump schuldig bevinden om de benodigde twee derde-meerderheid te halen voor een veroordeling. In dat geval zal daarna een stemming volgen om te verbieden dat Trump zich ooit nog verkiesbaar stelt.

Op 6 januari bestormden honderden boze Trump-aanhangers het Capitool in Washington, waar het parlement toen bijeen was om de verkiezingswinst van Joe Biden te bekrachtigen. Daarbij vielen uiteindelijk vijf doden. Sinds de verkiezingen in november had Trump, zonder enig bewijs, volgehouden dat de Democraten door middel van fraude hadden gewonnen. Trumps aanhangers die het parlementsgebouw bestormden, waren diezelfde dag nog opgeruid door toespraken van onder anderen Trump en diens persoonlijk advocaat Rudy Giuliani.