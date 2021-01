Burgemeester Aboutaleb over plunderingen: schaamteloze dieven

De situatie rond de Beijerlandselaan is stabiel en de ME heeft de straten schoongeveegd, zo laat Aboutaleb maandagavond weten. ‘Hierbij is een waterwerper ingezet. Om een zijstraat, de Slaghekstraat, heeft de ME een cordon gelegd. Hier heb ik moeten dreigen met inzet van traangas, een verregaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen.’

Tot dusver zijn er 25 mensen aangehouden. Volgens de Rotterdamse burgemeester ging het om een groep van vijftig tot honderd relschoppers, maar was het door mensen eromheen moeilijk in te schatten en waren er in totaal zo’n driehonderd mensen op de been.

Dinsdag start er een grootschalig onderzoek waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen denkt te kunnen oppakken. Een beeld van de economische schade heeft Aboutaleb nog niet. ‘We hebben de balans nog niet kunnen opmaken, maar het is sowieso een verdrietige balans.’