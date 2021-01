‘Plunderingen en vernielingen in onrustig Den Bosch’

Vele tientallen jongeren lopen rellend en plunderend door het stadscentrum in Den Bosch. Ze gooien ruiten in en vernielen auto’s. Ook gooien ze met stenen en vuurwerk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het erg onrustig is in Den Bosch. De politie is aanwezig en grijpt zoveel mogelijk in.

Op social media is te zien hoe tientallen jongeren een winkel plunderen bij het station. Ook andere winkels zouden zijn geplunderd. Op verschillende plaatsen is vuurwerk afgestoken. De avondklok wordt genegeerd.