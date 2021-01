Biden belt Merkel: meer actie nodig tegen coronapandemie

Merkel en Biden zijn het erover eens dat meer internationale inspanningen nodig zijn om de coronapandemie in te tomen, aldus een verklaring uit Berlijn. De Duitse regeringsleider verwelkomde de terugkeer van de VS in Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

De bondskanselier toonde zich verheugd over Bidens besluit dat de VS weer partij zijn in het klimaatakkoord van Parijs. Naast over handels- en klimaatbeleid spraken de twee onder meer over Afghanistan en Iran. Merkel nodigde Biden uit om naar Duitsland te komen zodra de situatie dat toelaat.