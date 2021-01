Centre Pompidou Parijs vier jaar dicht voor renovatie

Centre Pompidou in Parijs gaat vanaf eind 2023 vier jaar dicht voor een grondige renovatie. Een opknapbeurt voor het toonaangevende centrum voor moderne kunst in de Franse hoofdstad is noodzakelijk, zegt directeur Serge Lasvignes tegen Franse media. "Het gebouw lijdt. We hebben geen keus meer." De kosten worden geraamd op ruim 200 miljoen euro.