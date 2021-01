EU: onacceptabel dat Britten EU-ambassadeur niet voor vol aanzien

Dat het Verenigd Koninkrijk de EU-ambassadeur in Londen in rang heeft teruggezet, is onacceptabel. De Britse regering moet vertegenwoordigers van de Europese Unie zo snel mogelijk weer als die van volwaardige landen behandelen, waarschuwt de Europese Unie.

Het VK verliet de EU vorig jaar en zou EU-vertegenwoordigers nu willen behandelen als die van een internationale organisatie. Die hebben een lagere status dan ambassadeurs van landen. Dat is ‘geen vriendelijk’ gebaar, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij merkt op dat de degradatie het eerste signaal is dat het VK heeft afgegeven sinds het op 1 januari ook in de praktijk de EU heeft verlaten. ‘Als de zaken zo moeten verdergaan, dan is dat geen best vooruitzicht.’

Heel de wereld schat EU-vertegenwoordigers wél op waarde, aldus Borrell. De EU ‘zal niet accepteren’ dat het VK daarop een uitzondering vormt en verwacht van de Britse regering dat zij dat ‘onverwijld’ ook weer doet. ‘We rekenen erop dat we dit naar tevredenheid uit de wereld kunnen helpen met onze vrienden in Londen.’