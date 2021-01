Brussel eist opheldering over vaccinproductie AstraZeneca

Het overleg wordt maandagavond voortgezet, zei ze, omdat het bedrijf geen bevredigend antwoord heeft gegeven op de vraag waarom de eerste levering van het vaccin, als dat door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt goedgekeurd, lager zal uitvallen. AstraZeneca maakte dat vrijdag bekend. Volgens de farmaceut is er een probleem met de productie. Kyriakides zei dat het dagelijks EU-bestuur ‘elke nodige actie’ zal ondernemen om te zorgen dat het contract over de levering van de doses wordt nagekomen.

De commissie heeft al in augustus een (onbekend) miljoenenbedrag als voorschot aan de multinational betaald om productiecapaciteit voor de EU te reserveren. Kyriakides zei dat de EU in totaal 2,7 miljard euro heeft neergeteld om bedrijven te helpen een Covid-19-vaccin te ontwikkelen en produceren. De commissie gaat in de toekomst ook eisen dat alle bedrijven in de EU die coronavaccins produceren ‘vroegtijdig’ Brussel moeten informeren als ze vaccins naar buiten de EU willen exporteren.