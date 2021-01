Einde aan verbod op transgenders in Amerikaanse leger

Het Witte Huis heeft een einde gemaakt aan het verbod voor transgenders om te dienen in het Amerikaanse leger. De ban was ingesteld door voormalig president Trump.

President Biden gaf vorige week, op de eerste dag in functie, al opdracht om discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit te voorkomen. Ook schoof hij transgender Rachel Levine naar voren als onderminister van Volksgezondheid. Zij wordt de eerste openlijke transgender die een functie krijgt in de regering in Washington. Ze leidt als minister in de staat Pennsylvania de strijd tegen het coronavirus.