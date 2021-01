Man uit Almere opgepakt voor het bedreigen van journalisten

Een 39-jarige man uit Almere is opgepakt voor het bedreigen van journalisten. Hij had in een onlinefilmpje gezegd dat journalisten maar beter ontslag kunnen nemen of naar het buitenland kunnen vluchten, anders wordt ze iets aangedaan. NOS en ANP hebben aangifte tegen de man gedaan.

De Almeerder beschuldigde de politie er bovendien van het ingrijpen op het Museumplein op 17 januari zelf in scène te hebben gezet.

De arrestatie gebeurde zaterdag en is maandag naar buiten gebracht door het Openbaar Ministerie.