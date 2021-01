Kuipers keek ‘met afgrijzen’ naar relschoppers bij ziekenhuis

‘Mensen in de zorg werken al maandenlang heel erg hard, dat mensen hun agressie nu richten op ziekenhuizen is vreselijk. Ik keek met een gevoel van medeleven voor de collega’s in Enschede en ik mag erg hopen dat dit soort incidenten niet vaker gaan gebeuren”, zegt Kuipers.

Hij ziet dat patiënten en bezoekers zich agressiever gedragen tegen ziekenhuispersoneel vergeleken met de eerste golf van de pandemie. ‘Ook wij hadden afgelopen week iemand die op bezoek kwam, die wist dat hij geïnfecteerd was en het advies kreeg om thuis te blijven in quarantaine. Hij zegt dat er niets aan de hand is en besmet vervolgens medewerkers in het ziekenhuis. Dat soort dingen vind ik vrij onvergeeflijk. Dit is ook een vorm van agressie die ziekenhuizen wel veel meer zien”, aldus de voorzitter. ‘Wat ook veel vaker voorkomt is dat mensen op bezoek gaan bij patiënten met Covid en zich in dezelfde kamer niet aan de beschermingsmaatregelen houden”, vervolgt hij.