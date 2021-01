Klimaatgezant Kerry: VS trots en nederig terug aan klimaattafel

‘We zijn trots om terug te zijn”, zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry maandag tijdens de door Nederland georganiseerde top over klimaatadaptatie. Hij benadrukte in zijn bijdrage dat het klimaat ‘een topprioriteit’ is voor de nieuwe president Joe Biden. ‘Hij weet dat we ongekende maatregelen moeten nemen en weinig tijd hebben”, zei Kerry via een videoverbinding tegen premier Mark Rutte en andere wereldleiders die op afstand meeluisterden.

Kerry zei dat zijn land ‘nederigheid’ past ‘na onze afwezigheid in de afgelopen jaren”. Bidens voorganger Donald Trump hechtte geen waarde aan klimaatbeleid. Hij trok de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs, waarin wereldleiders hebben beloofd de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden en bij voorkeur 1,5 graden. Kerry wees erop dat wetenschappers zich steeds meer richten op 1,5 graden als kritieke grens.

Een van Joe Bidens eerste daden als president was het opnieuw ondertekenen van het akkoord van Parijs. Kerry zei dat zijn land ‘significante investeringen’ wil doen en weer wil samenwerken met andere landen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken.

Adaptatie

De topconferentie draait om adaptatie. Dat wil zeggen: aanpassing aan een veranderend klimaat. Kerry noemde dat heel belangrijk. ‘Sommige gevolgen van klimaatverandering zijn al onontkoombaar”, zei hij. Volgens de kersverse klimaatgezant is het ‘absoluut een feit dat het goedkoper is om schade te voorkomen of minimaliseren dan schade te herstellen.’

Rutte reageerde verheugd. ‘Ik ben zo blij om John Kerry dit te horen zeggen. Het is fantastisch om de Verenigde Staten terug te hebben in het middelpunt”, zei de premier. ‘We hebben de VS nodig in de strijd tegen klimaatverandering.’