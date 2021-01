‘Pfizer productie blijft over 3 maanden zoals gepland’

De Britse premier Johnson heeft gezegd dat de geplande productie van het coronavaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech over drie maanden genomen niet lager uitvalt dan gepland. In Europa zijn begin dit jaar grote zorgen ontstaan door vertragingen van leveranties van het vaccin. Volgens de farmabedrijven is er momenteel enige vertraging door werkzaamheden waarbij een productiecentrum in België onder handen wordt genomen.

Volgens Johnson heeft hij de verzekering gekregen dat zijn land niet op minder vaccins hoeft te reken in het eerste kwartaal, omdat de productie groter wordt en over drie maanden tijd bezien, zal de productie gelijk zijn als aan wat was beloofd.