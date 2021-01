Initiatiefnemer ‘koffiedrinkactie’: rellen schieten doel voorbij

De rellen in het land schieten het doel voorbij. Dat zegt actievoerder Michel Reijinga van ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’, die aanvankelijk het initiatief nam voor de vorige week door de gemeente verboden demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. ‘Daar waar voetbalwedstrijden vaak ontsierd worden door een kleine groep relschoppers is dat ook hier de constatering”, schrijft hij in een verklaring. ‘Maar de goeden hebben vaak onder de kwaden te lijden. Elke vorm van geweld keur ik namens Nederland in verzet af, ook politiegeweld!’