Aanklacht tegen Trumps advocaat Giuliani voor laster

Een fabrikant van stemmachines heeft een aanklacht wegens laster ingediend tegen Rudy Giuliani, de topadvocaat van de Amerikaanse ex-president Trump. Giuliani beweerde herhaaldelijk dat er is gerommeld met de uitslag van de presidentsverkiezingen van 3 november, die door Trump werden verloren.

Het Canadees/Amerikaanse bedrijf Dominion Voting Systems, dat ook software voor elektronisch stemmen maakt, noemt de beweringen van Giuliani over fraude vals. De firma had al rechtszaken aangespannen tegen het Trump-campagneteam en voormalig Trump-campagneadvocaat Sidney Powell. Dominion verwijt hen ook het verspreiden van valse complottheorieën over de verkiezingen.

Vorige week stapte al een groep prominente juristen naar de rechter met het verzoek Giuliani te schorsen als advocaat. Ze stellen dat hij valse beweringen heeft gedaan in rechtszaken over de verkiezingsuitslag. De juristen eisen ook maatregelen omdat Giuliani aanhangers van Trump zou hebben opgejut, kort voordat die het parlement in Washington bestormden.