Burgemeester kondigt noodverordening af voor Venlo

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo heeft het zondagavond afgekondigde noodbevel omgezet in een noodverordening. Ook het gebied waarvoor deze noodverordening geldt, is uitgebreid. De verordening gaat per direct in en geldt voor de stadsdelen Venlo, Tegelen en Blerick, maakte de gemeente Venlo maandag bekend.