Groep Chinese mijnwerkers dood gevonden na explosie

Reddingswerkers hebben in de Chinese provincie Shandong de lichamen geborgen van negen mijnwerkers. Die kwamen op 10 januari ruim een halve kilometer onder de grond vast te zitten na een explosie. Het lukte de autoriteiten eerder wel om elf andere mensen levend uit de mijn te halen.

Het hoofd van het reddingsteam zei dat de negen mijnwerkers vermoedelijk omkwamen door een tweede explosie. Die vond plaats toen ze probeerden te ontsnappen. De elf overlevenden verkeren volgens de autoriteiten niet in levensgevaar. Wel wordt de toestand van twee van die mijnwerkers als ernstig omschreven. Het gaat onder meer om een persoon die ondergronds twee weken niet had gegeten. Andere mijnwerkers konden via schachten worden bevoorraad.

Het dodental door de mijnramp is na de vondst van de lichamen opgelopen naar tien. Eerder was ook al een andere mijnwerker overleden. Er wordt ook nog een persoon vermist.

China wordt vaker opgeschrikt door dodelijke mijnongevallen. De autoriteiten registreerden vorig jaar 573 sterfgevallen die verband houden met werkzaamheden in mijnen.