NVJ: agressie tegen journalisten moet stoppen

De agressie en het geweld waar journalisten, cameramensen en fotografen momenteel mee te maken krijgen, moet stoppen. ‘Dit is ontluisterend. De agressie richting journalisten ontwikkelt zich van weekbasis tot dagbasis”, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in een reactie op gebeurtenissen van afgelopen weekend.

Zo werd op Urk zondag een cameraploeg van de NOS belaagd met pepperspray en werd een verslaggever van het Brabants Dagblad achterna gezeten door een groep relschoppers in Tilburg, waarop hij zich ternauwernood in veiligheid wist te brengen.

‘Dit moet stoppen”, zegt Bruning. ‘Het is niet normaal dat journalisten met beveiligers op pad moeten.’ Hij roept ook op om politiek breed, ‘dus ook Thierry Baudet en Geert Wilders”, duidelijk te maken hoe belangrijk de rol is van de journalistiek.

Bruning zegt dat de journalistenvakbond in overleg gaat met redacties over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat journalisten veilig hun werk kunnen blijven doen. ‘En ik doe een appèl aan iedereen in Nederland om zich ervan bewust te zijn dat journalisten er niet zijn om partij te kiezen maar om onafhankelijk verslag te doen van beide kanten.’ Volgens hem snijden de relschoppers zich met hun gedrag in de vingers. ‘Als er geen verslaggeving meer kan worden gedaan, komen ook eventuele misstanden van bijvoorbeeld de politie niet meer in beeld.’