Twijfels bij kenners over hernieuwde opmars bitcoin

Het is maar de vraag of de bitcoin zijn opmars tot boven de 40.000 dollar weer snel zal gaan hervatten, aldus kenners van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Zij zeggen dat er op dit moment een minder sterke vraag is bij grote beleggers om investeringen te doen in een belangrijk beleggingsfonds voor bitcoins, schrijft persbureau Bloomberg.

De instroom van nieuw geld richting het grote beleggingsfonds Grayscale Bitcoin Trust van meer dan 20 miljard dollar lijkt volgens de kenners over een hoogtepunt te zijn. Institutionele beleggers kunnen een aandeel kopen in dat fonds en daarmee meeliften op de prijsbewegingen van de bitcoin. Maar volgens JPMorgan is er nu een risico dat investeerders posities gaan afbouwen.

De koers van het Grayscale-fonds is de afgelopen twee weken met 22 procent gedaald, terwijl de bitcoin in die periode 17 procent aan waarde verloor. De bekendste digitale munt ter wereld tikte daarvoor nog een absoluut recordniveau aan van meer dan 41.000 dollar, juist geholpen door de toenemende belangstelling van grote bedrijven en beleggers in de digitale valuta.

De bitcoin noteerde maandagochtend een koers van ongeveer 32.700 dollar, een plusje van 2 procent. Over het afgelopen jaar sprong de waarde met liefst 260 procent omhoog. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de munt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de ‘cryptobubbel’ hard uiteen en verloren de digitale munten rap aan waarde.