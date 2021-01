Philips groeit in coronajaar dankzij sterk slotkwartaal

Medisch technologiebedrijf Philips is vorig jaar gegroeid, ondanks een moeilijke start van het jaar door de coronacrisis. In het slotkwartaal versnelde de groei, waardoor ook voor het hele jaar de omzet en winst vooruitgingen. Waar Philips in het begin van het jaar nog veel last had van de coronacrisis, waardoor ziekenhuizen geplande investeringen uitstelden, trok dat later in 2020 bij.