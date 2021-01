Agent bij rellen in Venlo gewond door steen door de ruit

Een agent is zondagavond in Venlo gewond geraakt nadat relschoppers een steen door de ruit van een politieauto gooiden, meldt de politie in Limburg in een overzicht van een avond vol rellen bij protesten tegen de avondklok.

De mobiele eenheid moest in actie komen om de orde te herstellen in Venlo, Roermond en Stein, bijgestaan door de Koninklijke Marechaussee. Pas rond 23.30 uur waren geen grote groepen mensen meer op straat.

Eerder op de avond verzamelden zich groepen mensen in de centra van Venlo, Roermond en Stein. Er werd met stenen gegooid en zwaar vuurwerk afgestoken.

De waarnemend politiechef in Limburg, Inge Godthelp, spreekt haar afschuw uit over de rellen en zegt dat het ‘geen visitekaartje is geweest voor onze samenleving en het is niet hoe we ons als politie moeten laten bejegenen”. Volgens haar heeft de politie een enorme inzet moeten doen. ‘Een inzet die te denken geeft voor de komende dagen”, aldus Godthelp.