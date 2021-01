Nieuw proces voor verdachte Posbankmoord

R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. uit Boekel door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel, wegens de moord op de 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt (Gelderland). Het slachtoffer werd op 20 januari 2003 tijdens een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden doodgeschoten. Niet veel later werd zijn verkoolde lichaam teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De Posbankmoord bleef lang onopgelost. Wie de fatale schoten heeft gelost, werd tijdens het onderzoek nooit duidelijk. Wel staat vast dat Wiegmink op de verkeerde plaats was op het verkeerde moment.

R. werd jaren later benaderd door agenten die deden alsof ze drugshandelaren waren. Ze beloofden hem 75.000 euro voor een drugsdeal, maar dan moest hij wel eerst toegeven dat hij de moord op Wiegmink had gepleegd. Hij deed dat en werd aangehouden.

De Hoge Raad plaatste kritische noten bij de undercoveroperatie die de politie gebruikte om verklaringen los te krijgen bij R., een werkwijze die bekendstaat als de Mr. Big-methode. Het hof in Arnhem heeft volgens de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd waarom de zogeheten verklaringsvrijheid van R. niet zou zijn aangetast. Het hoogste rechtscollege oordeelde dat agenten door de methode ‘bemoeienis hebben gehad met wezenlijke onderdelen van de verklaring”.

Het gerechtshof in Den Haag trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.