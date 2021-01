‘Biden verlengt reisbeperkingen voor Europeanen’

Voormalig president Donald Trump had eerder besloten het inreisverbod vanaf 26 januari op te heffen. Reizigers zouden dan welkom zijn mits ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Bidens team maakte echter duidelijk dat de reisbeperkingen voor reizigers uit de Schengenzone, Groot-Brittannië, Ierland en Brazilië na het aantreden van de nieuwe president verlengd zouden worden.

‘Nu de pandemie erger wordt en meer besmettelijke varianten overal ter wereld opduiken, is dit niet het moment om beperkingen op internationaal reisverkeer op te heffen”, zo reageerde een woordvoerster van Biden toen op Twitter. Bronnen in het Witte Huis bevestigden zondag aan televisiezenders CNN en NBC dat het inreisverbod in stand blijft.

Sinds maart mogen buitenlanders uit Europa, op enkele uitzonderingen na, niet meer naar de Verenigde Staten reizen. Trump voerde ook strikte inreisverboden in voor buitenlanders uit China, Iran en Brazilië. Amerikaanse staatsburgers konden wel nog steeds naar hun vaderland vliegen.

In de VS zijn al meer dan 25 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, 420.000 Amerikanen hebben die infectie niet overleefd.