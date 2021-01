19 relschoppers aangehouden in Tilburg

De politie heeft in Tilburg negentien mensen aangehouden na rellen in de Brabantse stad. Ook in Oosterhout en Breda gingen groepen relschoppers de straat op en pleegden volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings op grote schaal vernielingen. Onder meer winkels moesten het ontgelden. In alle drie de steden werden noodbevelen uitgevaardigd om de rust te herstellen. In Breda is minstens een arrestatie verricht.