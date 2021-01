‘Ouders zitten tegen een burn-out aan’

Zeven grote ouderorganisaties zijn het niet eens met het afschieten van het coronaverlof door het kabinet. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen ze voor de gevolgen van de aanhoudende schoolsluiting en de grote problemen die dat oplevert voor werkende ouders.

‘Het is wel heel gemakkelijk om te zeggen dat coronaverlof niet haalbaar is op korte termijn. Wij vinden dat er opnieuw overleg moet plaatsvinden. Ik neem aan dat het laatste woord hierover nog niet gezegd is”, zegt Lobke Vlaming van Ouders&Onderwijs tegen De Telegraaf. Ze hoopt op een stevig debat in de Kamer maandag erover.

Bij Voor Werkende Ouders staat inmiddels de telefoon niet stil, vertelt directeur Marjet Winsemius tegen de krant. De stichting is zondag een onderzoek begonnen om te kijken hoe groot de behoefte is om de scholen zo snel mogelijk weer te openen. ‘Want de gevolgen voor kinderen en ouders zijn te groot. Ouders hebben mentaal en fysiek gezondheidsproblemen en zitten tegen een burn-out aan. Coronaverlof kan het verschil maken. Maar deze groep staat helemaal in de kou. Werkende ouders komen in geen beleidsstuk voor, ze tellen niet mee.’

De zeven ouderorganisaties willen dat het Kamerdebat over corona en onderwijs maandag gaat zorgen voor lucht voor de ouders. ‘Wat de overheid zich niet realiseert, is dat er werkgevers zijn die de werknemer nog dwingen naar het werk te komen. Hoe moeten zij toezicht houden op hun kind thuis”, vraagt Vlaming zich af. ‘Ook komen er veel meldingen binnen van ouders met een cruciaal beroep, maar waar op school geen plek is voor hun kind op de noodopvang. Maar zij moeten toch aan het werk kunnen? De eis is dat de noodopvang wordt uitgebreid voor ouders die niet thuis kunnen werken.’