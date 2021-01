Vermogens rijksten weer terug op oude niveau

In het rapport Het Ongelijkheidsvirus staat dat corona de economische ongelijkheid in bijna elk land tegelijkertijd kan vergroten. Toenemende ongelijkheid belemmert volgens Oxfam de aanpak van mondiale armoede. In het slechtste scenario kan armoede in 2030 hoger zijn dan voordat de pandemie toesloeg, met wereldwijd 3,3 miljard mensen die van minder dan 5,50 dollar per dag moeten rondkomen. Dit zou een toename zijn van meer dan 500 miljoen mensen.

De vermogens van miljardairs laten daarentegen een fors herstel zien sinds de aandelenmarkten weer zijn aangetrokken, ondanks de recessie in de reële economie. Hun totale rijkdom bedroeg in december 2020 11,95 biljoen dollar, net zoveel als de totale uitgaven aan economische steunmaatregelen door G20-landen. Meer dan de helft van de arbeiders in arme landen leefde in armoede voordat het coronavirus toesloeg. Driekwart van arbeiders wereldwijd had geen toegang tot sociale vangnetten zoals betaald ziekteverlof of een werkeloosheidsuitkering.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: ‘Onze falende economieën maken het mogelijk dat een kleine elite door hun almaar groeiende rijkdom de crisis comfortabel door kan komen, terwijl miljarden mensen niet weten hoe zij zich financieel staande kunnen houden. Vrouwen en gemarginaliseerde groepen worden het hardst geraakt door de crisis - zij hebben een grotere kans om in armoede te belanden, honger te lijden en beperkte of geen toegang te hebben tot zorg.’

Servaes roept regeringsleiders op in te grijpen. ‘Extreme ongelijkheid is een politieke keuze en de aanpak daarvan moet centraal staan bij de aanpak van de coronapandemie. Het is nu tijd voor regeringsleiders om de belangen van burgers en kleine ondernemers boven excessieve winsten van de allerrijksten te stellen. Zij moeten zorgen voor eerlijke belastingen en verzekeren dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale zekerheid. Deze maatregelen moeten niet alleen de huidige crisis helpen aanpakken, maar ook de volgende helpen voorkomen.’

Traditioneel publiceert Oxfam het ongelijkheidsrapport aan de vooravond van het World Economic Forum in het Zwitserse bergdorp Davos. Dit jaar gaat dat informele treffen tussen politiek en bedrijfsleven vanwege corona alleen in virtuele vorm door. Thema is hoe de wereld eerlijker en duurzamer heropgebouwd kan worden na de pandemie.