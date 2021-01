KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land: code geel

Het KNMI waarschuwt voor gladheid en heeft code geel afgegeven voor het hele land, op de Wadden na. In de nacht van zondag op maandag ligt er een neerslagzone boven het zuiden van het land. Op veel plekken is sprake van droge sneeuw, in Zeeland deels ook natte sneeuw. In de zuidelijke provincies kan er een sneeuwdek van enkele centimeters worden gevormd waardoor gladheid ontstaat. Later in de nacht klaart het op en kan het op meerdere plekken glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

In het noorden en oosten komen de gehele nacht opklaringen voor waardoor er lokaal kans is op bevriezingsgladheid. In de tweede helft van de ochtend verdwijnt de gladheid.