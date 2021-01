Bijna 80 procent van de mensen zocht online naar gezondheidsinfo

Het overgrote deel van de mensen in ons land, bijna 80 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder, is in de eerste helft van 2020 weleens online op zoek geweest naar informatie over gezondheid, maakte online afspraken met een dokter en/of kocht zo medicijnen op het internet.

Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook werden er vaker onlineconsults gegeven en medische gegevens en gezondheidsapps bekeken over het halfjaar waarin medio maart de coronacrisis losbartstte.

Om precies te zijn: 72 procent van de Nederlanders zocht in genoemde periode op de computer of smartphone informatie over gezondheid en leefstijl. In 2019 was dit 69 procent en in 2016 58 procent. Senioren bliezen in 2020 redelijk hun partijtje mee: 39 procent van de 75-plussers speurde naar dit soort informatie op internet.

Van de Nederlanders maakte 31 procent via internet een afspraak met een huisarts of specialist. Een jaar eerder was dat nog 28 procent en in 2016 was dit 19 procent.

En kocht in 2016 nog 7 procent van de mensen medicijnen via internet, in 2020 was dit verdubbeld naar 14 procent.