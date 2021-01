Ook in Venlo noodbevel van kracht

Ook in Venlo heeft de burgemeester, Antoin Scholten, zondag een zogeheten noodbevel gegeven. Dat meldt de politie. Het noodbevel geeft de politie extra bevoegdheden om ervoor te zorgen dat mensen niet op straat zijn, nu de avondklok weer is ingegaan. Onder meer mag de politie nu preventief fouilleren.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

Op meerdere plaatsen in het land, waaronder Venlo zijn zondagavond mensen in groepen samengekomen om te protesteren tegen de avondklok. De mobiele eenheid is zondagavond ook in Venlo. Daar hebben zich mensen verzameld die zorgen voor onrust, meldt de politie in Limburg. Er wordt onder meer met stenen gegooid.