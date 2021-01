Burgemeester Eindhoven: geweld tegen politie was van begin doel

‘Alle grenzen zijn hier overschreden. Van demonstreren was geen sprake, geweld tegen de politie was van begin af aan het doel.’ Dat is de reactie van de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie op de rellen in Eindhoven zondag. De drie partijen reageren ‘met afschuw op de ongeregeldheden in de Eindhovense binnenstad”.

Tientallen relschoppers werden zondag aangehouden en het Openbaar Ministerie heeft besloten tot een strafrechtelijk onderzoek.