Noodbevel in Tilburg tegen samenkomsten tegen de avondklok

Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg, heeft een noodbevel ingesteld om in te kunnen grijpen nu mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de avondklok. Op dit moment is het in Tilburg onrustig. Eerder is een opruiende oproep verspreid via social media. Het noodbevel geeft de politie extra bevoegdheden.