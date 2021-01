Topman ProRail over rellen: van onze collega’s blijf je af

Directeur John Voppen van ProRail noemt het ‘schandalig’ wat er is gebeurd op station Eindhoven zondagmiddag. ‘Van onze collega’s en onze spullen blijf je af!’ Een groep mensen trok zondag rellend en vernielingen aanrichtend door de stad. Ze begonnen op het 18 Septemberplein en kwamen later uit bij station Eindhoven Centraal.

‘Daarbij is een auto van de incidentenbestrijding van ProRail omgegooid en in brand gestoken. Ook het stationsgebouw is vernield en winkels op het station zijn geplunderd, aldus Voppen. ‘Gelukkig zijn onze collega’s ongedeerd gebleven, maar ze zijn uiteraard ontzettend geschrokken. We hebben hen zo goed mogelijk opgevangen.’

Hij noemt het ‘ongelofelijk dat onze collega’s - die dag in, dag uit, gewoon naar hun werk gaan om te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft - met dit soort bizarre vernielingen te maken krijgen. Verder gaat mijn dank uit naar de hulpdiensten die geprobeerd hebben de situatie zo snel mogelijk beheersbaar te krijgen.’

ProRail doet aangifte van de vernielingen.