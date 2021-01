Veel vrouwen in nieuwe regering Estland

Bijna de helft van de nieuwe regering van Estland onder leiding van oud-oppositieleidster Kaja Kallas (43) bestaat uit vrouwen. De twee grootste partijen in het Baltische land sloten zondag een deal over een nieuwe regering nadat de vorige eerder deze maand was gevallen als gevolg van een corruptieschandaal.

De Hervormingspartij van voormalig Europarlementariër Kallas en de liberale Centrumpartij van ex-premier Juri Ratas leveren elk zeven ministers. Zes van de veertien beoogde ministers zijn vrouwen, die onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken en Financiën gaan leiden. Ook de president van Estland, Kersti Kaljulaid, is een vrouw.

De partijen spraken onder meer af samen de coronacrisis te lijf te gaan. Het parlement moet de regering nog wel goedkeuren, maar de twee partijen hebben een ruime meerderheid. Liberale geestverwanten in het Europees Parlement zonden alvast hun felicitaties. Onder hen Sophie in ’t Veld (D66), die het genderevenwicht, de hervormingsgezindheid en het pro-Europese karakter van de nieuwe regering in de EU-lidstaat prees.

Ratas stapte op 13 januari op als premier nadat onder anderen de secretaris-generaal van zijn partij was vastgezet. Die wordt verdacht van het aannemen van donaties in ruil voor een overheidslening voor een vastgoedproject in de hoofdstad Tallinn.