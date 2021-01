Directeur NS: situatie in Eindhoven met verbijstering aangezien

Dat werd op last van de politie zondagmiddag afgesloten vanwege de protesten. ‘Het stationsgebouw is vernield en winkels op het station zijn geplunderd. Ook een auto van ProRail is vernield en in brand gestoken”, aldus Rintel. ‘De aanwezige collega’s op het station zijn enorm geschrokken maar gelukkig veilig. Doordat het treinverkeer eerder vanmiddag al gestaakt was, waren er vrijwel geen reizigers meer op het station.’

‘Gelukkig konden onze collega’s zich op tijd in veiligheid brengen maar dit is bij niemand in de koude kleren gaan zitten. Het station is een ravage. Mijn dank gaat uit naar de hulpdiensten. Het station moet een veilige plek zijn voor collega’s en reizigers. Wij rijden nu juist voor de mensen met een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Zij moeten veilig thuis kunnen komen.’

Zondagavond is extra beveiliging aanwezig op station Eindhoven. De winkels op het station zullen zondag niet meer opengaan, ook al omdat de tijd te kort is om te openen vanwege de avondklok. De verwachting is dat het treinverkeer in de loop van zondagavond weer opgestart wordt, zo meldt de NS.