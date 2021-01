Surinaamse president heeft corona

De Surinaamse president Chan Santokhi is zondag positief getest op het coronavirus. De 61-jarige Santokhi kreeg zaterdagochtend last van lichte klachten en zegde al zijn geplande afspraken voor zaterdag en zondag af. Op advies van zijn arts heeft hij zich laten testen.

Nu hij besmet blijkt, gaat Santokhi in isolatie. Hij voelt zich goed en zal zich strikt aan de medische voorschriften houden, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tot zondagmiddag waren er nog geen andere mensen in de omgeving van de president positief getest, inclusief zijn vrouw.

In oktober bood Santokhi zijn excuses aan de Surinaamse samenleving aan voor het niet netjes naleven van de coronaregels. Via foto’s op sociale media was duidelijk geworden dat de president, de vicepresident, enkele ministers en parlementsleden het niet zo nauw namen met de voorschriften.

Ook ex-president Desi Bouterse moest vorig jaar door het stof toen bekend werd dat hij met meer dan tien mensen bij elkaar had gezeten en de anderhalve meter afstand niet in acht had genomen. In diezelfde periode bleken vier ministers uit de regering Santokhi-Brunswijk besmet te zijn. Brunswijk zelf werd in juli vorig jaar slachtoffer van het virus.