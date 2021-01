Noodbevel afgekondigd voor Museumplein, iedereen moet weg

Politiechef: over hele linie tevreden met naleving avondklok

Over de hele linie is de politie tevreden met de naleving van de avondklok afgelopen zaterdagavond- en nacht, met uitzondering van de ‘lokale excessen’ in Urk en het Limburgse Stein. Mochten er de komende avonden na 21.0..