Man die Westermoskee vernielde bracht Hitlergroet

Op beelden die de politie heeft verspreid van een man die in december vermoedelijk ramen vernielde van de Westermoskee in Amsterdam, is te zien hoe hij een Hitlergroet brengt. Dit deed hij meerdere malen, aldus de politie. Ook bespuugde hij het gebedshuis in Amsterdam-West en trapte hij tegen het gebouw.

De Westermoskee aan het Piri Reïsplein werd op 14 december vernield. De imam trof drie kapotte ramen aan. Op de beelden is te zien dat de man een steen pakt, waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid de vernielingen aanricht. De politie hoopt met het vrijgeven van de foto’s de dader op te sporen.