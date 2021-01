Eerste demonstranten dienen zich aan op Museumplein

De betogers staan verspreid in kleine groepjes op het Museumplein. Een aantal mensen is preventief gefouilleerd door de politie, die hiertoe bevoegd is omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit omdat de gemeente, politie en Openbaar Ministerie aanwijzingen hebben dat mensen - net als vorige week zondag - geweld willen gebruiken.

Sommige actievoerders hebben spandoeken bij zich met teksten als ‘Dump Rutte’ en ‘NOS is fakenews’. Op het Museumplein en in de omgeving is de politie massaal aanwezig.