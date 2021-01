Minister blijft voor opening van grotere luchthaven Lelystad

Wat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) betreft, gaat de opening van de uitgebreide luchthaven Lelystad gewoon door, ook al is door de coronacrisis het luchtvaartverkeer drastisch afgenomen. In het tv-programma Buitenhof zei ze dat ‘we nog niet weten hoe de luchtvaart zich gaat ontwikkelen maar dat we blijven vliegen, staat vast”. Bovendien was volgens haar al gepland dat het aantal vluchten op Lelystad langzaam zal groeien nadat het is geopend. Na twee keer uitstel is dat voorzien in november.

Volgens de minister komen er niet méér vluchten maar gaat het vooral om een verplaatsing van de vakantievluchten naar Lelystad. ‘We hebben in de vorige crisis gezien dat de ruimte die toen was ontstaan eigenlijk vooral weer is volgevlogen met allerlei vakantievluchten, die we nu juist niet op Schiphol willen. Want dat gaat ten koste van onze internationale verbondenheid, van de lange afstandsvluchten.’

De minister gaat ervan uit dat het aan een volgend kabinet en Tweede Kamer is om een definitief besluit te nemen. De opening stond in het regeerakkoord, maar nu het kabinet na het ontslag demissionair is geworden, kan ze zich voorstellen dat het onderwerp controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat de Kamer het niet meer behandelt. De Tweede Kamer stemt binnenkort over een lijst met deze onderwerpen.