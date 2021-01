Hugo de Jonge: brand in testlocatie Urk alle perken te buiten

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt dat de brand in de coronateststraat op Urk zaterdagavond ‘alle perken te buiten’ gaat. ‘Medewerkers zijn terecht ontdaan. Hun cruciale werk in de frontlinie van de crisis verdient respect en waardering. Niets anders”, reageert De Jonge op Twitter.

De minister laat weten dat hij zondagochtend contact heeft gehad met GGD Flevoland over wat er is gebeurd. Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland, zei eerder al dat wordt gekeken hoe het testen op het coronavirus zo snel mogelijk kan worden hervat. Hij noemde de brand in de testlocatie ‘een flinke klap in ons gezicht”.

De teststraat bij het haventerrein werd zaterdagavond in brand gestoken. Tientallen mensen gingen op Urk de straat op uit protest tegen de avondklok, die voor het eerst gold in de strijd tegen het coronavirus. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het terrein. Volgens de politie zijn er twee personen aangehouden en daarnaast tientallen boetes uitgedeeld.