Tientallen mensen beboet in Rotterdam voor niet naleven avondklok

Enkele tientallen mensen die zaterdagavond in Rotterdam protesteerden tegen de avondklok hebben een boete gekregen. Volgens de politie zijn twee personen aangehouden. De rest van de avond en nacht bleef het vrij rustig in de Maasstad, zegt een woordvoerster. ‘Hier en daar hebben we wel boetes uitgedeeld.’ Hoeveel precies, wordt later bekend.