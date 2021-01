Portugal kiest nieuwe president

In Portugal, dat bijzonder hard is getroffen door de coronapandemie, zijn zondagochtend de stembureaus opengegaan voor de presidentsverkiezingen. Er zijn zeven presidentskandidaten, maar de zittende conservatieve president Marcelo Rebelo de Sousa is favoriet. Volgens opiniepeilingen kan de 72-jarige zo’n 70 procent van de stemmen behalen.

Portugese media melden dat de verkiezingsuitslag ook wel anders zou kunnen uitpakken, omdat aanhangers van de zittende president waarschijnlijk wegblijven bij de stembussen vanwege het risico op besmetting met het coronavirus. De uitslag wordt maandagavond verwacht. Als niemand meer dan 50 procent van de stemmen haalt, volgt op 14 februari een tweede ronde. Daarin nemen de twee kandidaten met de hoogste score het tegen elkaar op.

In Portugal is sinds vrijdag 15 januari een strenge lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten als ze een geldige reden hebben, zoals naar de dokter gaan of boodschappen doen. Voor de verkiezingen wordt een uitzondering gemaakt.

Kanshebbers

Wie in quarantaine zit of problemen heeft om fysiek aanwezig te zijn, zoals bejaarden, kan toch stemmen via vrijwilligers die hun stembiljet thuis komen ophalen. In totaal hebben 13.000 Portugezen een aanvraag ingediend om op deze manier hun stem te kunnen uitbrengen.

Na favoriet Rebelo de Sousa, die steun krijgt van de centrumrechtse partijen PSD en CDS/PP, volgen de extreemrechtse kandidaat André Ventura en de socialist Ana Gomes als kanshebbers. Andere kandidaten zijn links Europarlementslid Marisa Matias (Bloco de Esquerda), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), Vitorino Silva (RIR) en João Ferreira (Partido Comunista Português).

Ceremoniële rol

In Portugal wordt de president verkozen voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden verlengd. De president heeft voornamelijk een ceremoniële rol en geen uitvoerende bevoegdheden, maar kan wel optreden als scheidsrechter in geval van een politieke crisis.

Portugal registreerde zaterdag een recordaantal van 15.333 nieuwe coronagevallen in een etmaal. Volgens Lissabon zijn tot dusver bijna 625.000 Portugezen besmet geraakt met het virus. Zeker 10.000 patiënten zijn inmiddels overleden aan Covid-19. Het aantal nam zaterdag toe met 274, eveneens ongekend.