Peiling: Ruttes corona-aanpak zorgt voor stevige positie VVD

Na het besluit van het demissionaire kabinet om een avondklok in te voeren vanwege het coronavirus, zijn de veranderingen in het electoraat beperkt gebleven. Het oordeel over Ruttes optreden in de coronacrisis blijft positief en zorgt voor een stabiele, stevige electorale positie van de VVD, meldt opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

De VVD blijft vergeleken met de vorige peiling een week eerder gelijk in het aantal zetels, en staat in de peiling nu op 35 zetels. D66 verliest 2 zetels en komt daarmee op 12 zetels. Het CDA wint juist 2 zetels en staat daarmee op 19.

De PvdA, waar Lilianne Ploumen deze week de plek van lijsttrekker innam nadat Lodewijk Asscher vertrok, gaat er 1 zetel op vooruit en staat nu op 11 zetels. Ook de PvdD kan in de peiling op 1 zetel meer rekenen, en komt daarmee op 8 zetels. De PVV verliest er 1 en gaat van 25 naar 24, net als GroenLinks die van 10 naar 9 zetels gaat. De SP (10), ChristenUnie (7), FVD (4), SGP (3), DENK (3) en JA21 (3) blijven op een gelijk aantal zetels staan.

De Hond legde de deelnemers aan zijn peiling verder de vraag voor of ze vinden dat de avondklok een slechte beslissing was. Een minderheid van de deelnemers (24 procent) is het daarmee eens. Onder de kiezers van FVD en de PVV is juist de meerderheid het met de stelling eens. Onder de Forum-stemmers vindt 93 procent de avondklok een slechte beslissing, onder PVV-stemmers is dat 51 procent.