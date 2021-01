Veertien aanhoudingen voor negeren avondklok in Stein

Veertien personen zijn tot nu toe aangehouden voor het overtreden van de avondklok in het Limburgse dorp Stein. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. In tegenstelling tot eerdere berichten raakte toch een politieagent lichtgewond.

Zo’n honderd jongeren kwamen zaterdagavond samen en kregen het aan de stok met de politie omdat ze zich niet hielden aan de avondklok, die voor het eerst gold vanwege het coronavirus. Ze trokken door de straten en scandeerden ‘dictatuur”, staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie.

De agenten konden de overmacht aanvankelijk niet aan. Daarom werd de mobiele eenheid te hulp geroepen. Wat volgde was een kat-en-muisspel, waarbij agenten met lange wapenstokken door de straten renden en groepjes jongeren bij herhaling wisten te ontkomen via zijstraten. Rond 23.00 uur keerde de rust terug.

De politie is niet te spreken over het gedrag van de jongeren. ‘Het is onbegrijpelijk dat mensen ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn moedwillig samenkomen en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren. Wij hebben ervoor gekozen de situatie op een veilige manier af te bouwen”, zei algemeen commandant Bert Vermariën van de politie.