Matthijs gaat door begint met bijna 1,4 miljoen kijkers

Eigenlijk zou Matthijs gaat door op 9 januari al van start gaan. Van Nieuwkerk raakte echter besmet met het coronavirus waardoor de start van het programma met twee weken werd uitgesteld.

De 1,4 miljoen kijkers waren goed voor een negende plaats op de lijst met best bekeken programma's van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Wie is de mol was met ruim 3,2 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Het NOS Journaal van 20.00 uur volgt op de tweede plaats met 2,6 miljoen kijkers.