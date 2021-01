Chinese mijnwerker na twee weken gered

Reddingswerkers hebben volgens staatsmedia zondag een van de 22 Chinese mijnwerkers gered die al twee weken ondergronds vastzitten na een explosie in de goudmijn waarin ze aan het werk waren. De man, die in een apart deel van de mijn werd ontdekt bij tien arbeiders die al eerder contact hadden gelegd met hulpdiensten, verkeert in een ‘zwakke fysieke conditie”, meldt de Chinese tv-zender CCTV

De ontploffing op 10 januari had de uitgangsladder en het communicatiesysteem ernstig beschadigd waardoor geen contact mogelijk was met de arbeiders in de mijn bij de stad Qixia in de oostelijke provincie Shandong.

Hulpdiensten boorden vorige week zondag een gat in de mijn en hoorden ‘kloppende geluiden”. Lokale functionarissen lieten toen weten van plan te zijn voedsel en telefoonlijnen in de in aanbouw zijnde mijn te laten zakken.