Grote en lange stroomstoring in Suriname

De oorzaak werd in eerste gezocht in een probleem bij de elektriciteitscentrales bij het Afobaka-stuwmeer en die van Staatsolie. Later bleek het netwerk van EBS de boosdoener te zijn, aldus Starnieuws. Er zijn nog geen meldingen bekend over schade als gevolg van de storing. Het mobiele internet werkte zo goed als normaal.

Stroomuitval komt vaker voor in Suriname, maar zo’n lange periode en in vijf districten tegelijk is uitzonderlijk.